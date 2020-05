Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto abgebrannt

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Völlig abgebrannt war am Ende ein Nissan Almera im Ortsteil Buchholz, der vermutlich am Donnerstagnachmittag aufgrund technischen Defektes in einer Garage in Flammen aufging. Die ortsansässige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. |pilan

