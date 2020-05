Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Der Bedrohung folgt die Festnahme

Lauterecken/Niederalben (ots)

Zwei junge Frauen sind in der Nacht zum Mittwoch in Niederalben von zwei Männern bedroht worden. Die beiden Störer hatten die Wohnungsinhaberin nach Mitternacht aufgesucht, weil einer der Besucher eine Beziehung zu der Frau erzwingen wollte. Hierbei legten sie auch zwei Schusswaffen und ein Messer auf den Tisch und drohten Repressalien an. Am frühen Morgen wurden die beiden Tatverdächtigen in einer Wohnung in Lauterecken festgenommen. Die verwendeten Waffen wurden sichergestellt. Bei den Schusswaffen handelte es sich um Schreckschusswaffen. Die Männer (26 und 28 Jahre) erwarten Anzeigen wegen Bedrohung, Fahren ohne Fahrerlaubnis unter berauschenden Mitteln und einem Verstoß gegen das Waffengesetz. (Nach kleiner Korrektur erneut eingestellt) |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.



|pilek-AH

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell