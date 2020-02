Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Dienstag, 18. Februar 2020, gegen 22.00 Uhr, bemerkte eine 39jährige aus Friesoythe, dass mehrere Nägel in den Fahrbahnteer der Straße Am Kanal geschlagen wurden. Die Nägel waren auf der gesamten Fahrbahnbreite verteilt und ragten aus der Fahrbahndecke. Am mitgeführten PKW der Zeugin ist es zu keinen Beschädigungen an den Reifen gekommen. Durch die Polizei wurden die Nägel aus der Fahrbahn entfernt. Es wurde eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs im Strafverfahren gefertigt. Zum Täter gibt es derzeit keine Hinweise. Wie die Nägel in die Teerdecke geschlagen wurden, ist Teil der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-18600) in Verbindung zu setzen.

