Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 19. Februar 2020, gegen 07.40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 213 zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Eine 26jährige aus Werlte fuhr mit ihrem PKW auf dem Beschleunigungsstreifen der B213 auf den PKW einer 33jährigen aus Cloppenburg auf. Hierbei wurde der PKW der 33jährigen auf den davor befindlichen PKW einer 43jährigen aus Cloppenburg geschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurden die drei Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An allen PKW entstand Sachschaden. Zwei PKW wurden abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt.

