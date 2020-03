Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200322 - 0266 Frankfurt-Flughafen: Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Der Fahrer eines Kleintransporters entdeckte am Samstag, den 21. März 2020, gegen 01.10 Uhr, auf der Bundesstraße 43, in Höhe des "The Squaire" den leblosen Körper eines Mannes und verständigte sofort die Polizei.

Durch den Arzt konnte nur noch der Tod des 36-jährigen Wohnsitzlosen festgestellt werden. Das vorhandene Verletzungsbild lässt darauf schließen, dass der 36-Jährige von großer Höhe auf die Fahrbahn fiel. Dies dürfte von der Zubringerbrücke zum "The Squaire" aus geschehen sein.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75551199 zu melden.

Hinweise nehmen natürlich auch alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

