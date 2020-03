Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200320 - 0263 Frankfurt-Griesheim: Einbrecher in Metzgerei überrascht

Frankfurt (ots)

(lu) Letzte Nacht brachen Unbekannte in eine Metzgerei im Frankfurter Stadtteil Griesheim ein. Der Eigentümer wurde hierdurch geweckt und überraschte die Diebe, die daraufhin die Flucht ergriffen.

Gegen 02:45 Uhr hebelten zwei Unbekannte die elektrische Schiebetür einer Metzgerei in der Jägerallee auf. Während einer der Männer an der Tür Schmiere stand, entwendete der Andere Bargeld aus der Kasse im Verkaufsraum. Durch das Einbruchsgeschehen geweckt, überraschte der Inhaber der Metzgerei die dreisten Diebe, die daraufhin mitsamt der Beute in Richtung Rehstraße flüchteten.

Einer der beiden Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 170cm groß, ca. 20 Jahre alt, schwarze Jacke, helle Jeanshose, schwarze Strickmütze

Das Einbruchsdezernat der Kriminalpolizei Frankfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim 16. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-11600 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

