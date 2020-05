Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdächtigen festgenommen

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Winnweiler gegen kurz vor elf Uhr hat die Polizei den Täter schnell dingfest gemacht. Der 35-jährige Tatverdächtige aus dem Donnersbergkreis wurde von der Streife in Achselshirt und Shorts am Bahnhof festgestellt. Von den Beamten und weiteren Passanten konnten am Körper deutlich Tätowierungen mit verfassungsfeindlicher Symbolik ausgemacht werden. Der, den Beamten nicht unbekannte Mann versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber schnell eingeholt und festgenommen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |pirok

