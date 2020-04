Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Irrtum mit Folgen

Germersheim (ots)

Aufgrund lauter Musik, ausgehend von einem Mehrparteienhaus, fühlte sich ein Nachbar in seiner Ruhe gestört. Der alkoholisierte 47-jährige Mann klingelte an der Tür des vermeintlichen Ruhestörers. Nach Öffnung der Tür schlug er dem überraschten Familienvater unvermittelt ins Gesicht. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen. Nach dem Eintreffen der Polizeikräfte stellte sich heraus, dass der Nachbar an der falschen Tür klingelte. Die Musik war in der Wohnung nebenan zu hören. Um weiteres eigeninitiatives Einschreiten zu vermeiden, wurde der richtige Anwohner durch die Polizei zur Ruhe ermahnt.

