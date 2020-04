Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: (Landau) Unfallflucht Am Großgarten

Landau (ots)

Im kurzen Zeitraum von 10:30h-11:30h wurde am 16.04.20 ein geparkter roter Peugeot 206 in Landau am Großgarten durch einen noch unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Landau.

