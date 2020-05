Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Unfall verursachte am Sonntagmittag ein unbekannter Mercedes-Fahrer in Hemsbach. Der Unbekannte war kurz nach 12 Uhr mit seinem Mercedes in der Landstraße in Richtung Laudenbach unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Landstraße/Alleestraße überholte er trotz Gegenverkehrs zwei Fahrzeuge, die an der roten Ampel warteten. Er wich dem Gegenverkehr nach links aus und stieß dabei gegen die Terrasse eines Anwesens und einen vor dem Anwesen am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot. Diesen schob er gegen einen dahinter abgestellten Opel Kleintransporter. Anschließend entfernte er sich in Richtung Hildastraße von der Unfallstelle. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, verständigten die Polizei.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes CLA mit HD-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird wie folgt beschreiben:

- Ca. 35 bis 50 Jahre alt - Schwarze oder dunkle mittellange Haare - Person hatte eine Schwellung am linken Auge - Trug ein lilafarbenes Oberteil

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

