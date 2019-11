Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Wohnungseinbruch scheiterte

Emmerich (ots)

Unbekannte haben am Dienstag, 19.11.2019, versucht, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Grollschen Weg einzudringen. Durch die unverschlossene Haustür gelangten die Verdächtigen zunächst in den Hausflur. Nachdem der Versuch, eine Wohnungstür aufzuhebeln scheiterte, brachen die Unbekannten noch einen Kellerraum auf. Entwendet wurde offenbar nichts. Laut Zeugenangaben lässt sich die Tatzeit auf zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr eingrenzen. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt weitere Zeugen. (SI)

