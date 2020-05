Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 32-jährige Autofahrerin bei Überholmanöver gefährdet - 19-jähriger Porsche-Fahrer tatverdächtig - weitere Zeugen sowie Geschädigte gesucht

Mannheim (ots)

Eine 32-jährige Autofahrerin erstattete am Samstag (09.05.2020) Anzeige, nachdem sie gegen 17.30 Uhr in der Maria-Kirch-Straße bei einem Überholmanöver eines Porsche-Fahrers erheblich gefährdet wurde. Kurz vor dem Kreisel Speckweg überholte der Porsche-Fahrer trotz Gegenverkehr. Nur durch eine Vollbremsung konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden, auch ein nachfolgender Autofahrer musste stark abbremsen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 19-jährige Fahrer des Porsche Panamera in der Lange Rötterstraße entdeckt und kontrolliert werden. Weitere Zeugen und insbesondere der entgegenkommende Autofahrer werden gebeten, sich unter Telefon 0621/777690 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

