Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Schwerer Verkehrsunfall

Kamp-Lintfort (ots)

Gestern morgen um kurz vor halb zehn, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Xanten die Prinzenstraße in Richtung Nordtangente. An der Kreuzung Prinzenstraße/Schanzstraße/Kruppstraße, bog er nach links in die Kruppstraße ein und kolldierte hier mit dem entgegen kommenden VW Caddy einer 25-jährigen Frau aus Rheinberg.

Die leichten Verletzungen des Xanteners wurden in einem örtlichen Krankenhaus ambulant behandelt. Die Rheinbergerin musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Anschließend wurde die Unfallstelle mit einer Kehrmaschine gereinigt.

