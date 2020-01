Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/A65 - Überladen

Edenkoben/A65 (ots)

Ein 39-jähriger LKW-Fahrer wurde gestern einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil er wegen mangelhafter Ladungssicherung auf der A 65 bei Edenkoben in Fahrtrichtung Ludwigshafen aufgefallen ist. Der LKW war so überbeladen, dass das beladene Schüttgut (Kies) infolge des Fahrtwindes auf die Fahrbahn zu schleudern drohte. Zudem nutzte er nicht die für die Ladungssicherung vorhandene Abdeckplane. In Kürze wird er einen Bußgeldbescheid in Höhe von 60 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei erhalten.

