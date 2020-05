Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Auseinandersetzung an Bushaltestelle; Zeugen ge-sucht

Mannheim-Käfertal (ots)

Am frühen Samstagabend kam es an einer Bushaltestelle im Stadtteil Kä-fertal zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Kurz vor 19 Uhr wurde ein 35-jähriger Mannheimer von mehreren zunächst unbekannten Männern angegangen, als er gerade an der Haltestelle Ha-bichtplatz in einen Bus der Linie 50 einsteigen wollte. Im Rahmen der ers-ten Fahndungsschritte wurden zwei Beteiligte vorläufig festgenommen. Da die Hintergründe derzeit noch gänzlich unklar sind, werden Zeugen, insbesondere Insassen des Busses gesucht, die die Szenen beobachtet haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 entgegen.

