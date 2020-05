Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aggressive Menschenansammlungen am "Plankenkopf"; kon-sequente Schritte von Polizei und Stadt zur Eindämmung der Situation eingeleitet; Pressemitteilung Nr. 3

An zwei hintereinander folgenden Abenden kam es am "Plankenkopf" in der Innenstadt zu Ansammlungen von Personen zumeist im Jugend- und Heranwachsendenalter. Rund 30-50 von ihnen fielen auch am Samstagabend durch Aggressivität gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten auf.

Tätliche Angriffe, Böllerwürfe oder Schüsse aus einer Schreckschusspistole sind Gegenstand der Ermittlungen, die das Haus des Jugendrechts bereits aufgenommen hat. Insgesamt sechs Tatverdächtige im jugendlichen Alter wurden vorläufig festgenommen. Hinsichtlich der Schüsse aus einer Schreckschusspistole gingen bereits erste Hinweise ein.

Von Seiten des Polizeipräsidiums Mannheim werden ab sofort die Jugendschutzstreifen unter Einbindung von Streetworkern und Jugendsozialarbeitern "Jugend mobil" der Stadt Mannheim in der Innenstadt, insbesondere an bekannten Treffpunkten Jugendlicher und Heranwachsender intensiviert. Gegen identifizierte Straftäter und aggressive Störer gehen wir gemeinsam und konsequent vor. Bußgeldbescheide, Platzverweise und in letzter Konsequenz auch Gewahrsamnahmen sind die Instrumente, um nachhaltig auch Gefahren für Passanten und Unbeteiligte abzuwehren und Sachschäden sowie sonstige Beeinträchtigen zu verhindern. Auch Aufenthaltsverbote und in der Folge das Androhung von Zwangsgeldern fließen in die Überlegungen zur Befriedung der Situation mit ein. Gegen einzelne festgestellte Täter werden Aufenthaltsverbote allerdings direkt verhängt.

Zeugen, die Hinweise insbesondere zu dem bislang noch unbekannten Täter, der aus einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse abgab, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Mannheim, Tel.: 0621/174-0 in Verbindung zu setzen.

