Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Pressemitteilung Nr. 1

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es zwischen Heddesheim und Muckensturm zu einem schweren Verkehrsunfall - eine Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungen des Verkehrsdienstes des Polizeipräsidiums Mannheim überquerte die Seniorin gegen 13 Uhr auf Höhe der Kleintierzucht-Anlage die Kreisstraße 4134 mit ihrem Zweirad. Dabei wurde sie von einem Pkw erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Neben einem Notarzt- und Rettungswagen wurde auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle beordert. Die Fahrradfahrerin, welche ansprechbar war, wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Pkw erlitten einen Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

