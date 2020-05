Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Am Samstag verursachte ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Rohrbach-West einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Geschädigte stellte seinen Porsche gegen 6.20 Uhr in der Max-Joseph-Straße, in Höhe der Tiefgaragenzufahrt des Maria-von-Graimberg-Hauses am Fahrbahnrand ab. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite, in Form von Kratzern, Rissen und Eindellungen, aufwies. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

