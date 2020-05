Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag brachen unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge im Ortsteil Großsachen auf. Der oder die Täter drangen kurz nach 13 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise in der Oberen Bergstraße in mehrere Fahrzeuge, unter anderem einen Mercedes und einen Hyundai, ein. Anschließend durchwühlten sie diese und entwendeten Kleingeld aus der Mittelkonsole. Inwiefern Sachschaden an den Fahrzeugen entstand, ist derzeit unklar.

Zeugen, die auf die Vorfälle aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

