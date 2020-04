Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannte verursachen 13.000 Euro Schaden am Bahnhof Geisenheim

Geisenheim/Rheingau Taunus Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag am Bahnhof in Geisenheim mit blindwütiger Gewalt zwei Fahrscheinautomaten beschädigt und hierdurch einen Schaden von etwa 13.000 verursacht. Wie eine Streife der Bundespolizei am Montagmittag feststellte, hatten die Täter die Automaten offenbar als Zielscheibe missbraucht und beide Automaten mit Schottersteinen beworfen. Hierbei wurden die Displays und elektronische Bedienteile völlig zerstört. Nach einer ersten Einschätzung müssen die Automaten wohl komplett ausgetauscht werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zu den Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Personen die am Bahnhof Geisenheim Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit den Sachbeschädigungen stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

