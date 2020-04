Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannter bewirft in Frankfurt Süd S-Bahn mit Steinen

Frankfurt am Main (ots)

Im Bahnhof Frankfurt Süd hat ein noch unbekannter Mann am Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, eine ausfahrende S-Bahn mit Steinen beworfen, wodurch eine Fensterscheibe zu Bruch ging. Glücklicherweise hielt sich zu diesem Zeitpunkt kein Reisender in der Nähe des Fensters auf, so dass niemand verletzt wurde. Der Lokführer meldete den Vorfall der Bundespolizei und gab an, dass eine dunkel gekleidete männliche Person vom Bahnsteig aus die Steine geworfen hätte. Eine Streife suchte kurz darauf den gesamten Bahnhof Frankfurt Süd ab, konnte hierbei aber keine tatverdächtige Person mehr feststellen. Durch die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

