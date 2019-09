Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2019

Heilbronn (ots)

Zahlreiche Kontrollaktionen im Rahmen des Aktionstages "sicher.mobil.leben"

Mehr als 110 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Heilbronn waren am Donnerstag im Rahmen des bundesweiten Aktionstags "sicher.mobil.leben" im gesamten Präsidiumsbereich an verschiedenen Kontrollstellen, zum Beispiel an der BAB 6 bei Bretzfeld, der BAB 81 bei Osterburken und auf den Bundes- und Landstraßen eingesetzt. Ziel der Aktionen war in erster Linie die Überwachung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs. Durchgeführt wurden aber auch präventive Maßnahmen, beispielsweise durch Aufklärung der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Insgesamt wurden von der Polizei Heilbronn 400 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 198 Verstöße festgestellt. 55 Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer ließen sich während der Fahrt ablenken, in dem sie ihr Mobiltelefon nutzten. 34 Kontrollierte sehen einer Anzeige entgegen, da sie den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht einhielten, 17 hatten ihre Ladung nicht oder nicht vorschriftsmäßig gesichert und in 32 Fällen wurden die Sozialvorschriften, in denen beispielsweise die Lenk- und Ruhezeiten geregelt sind, nicht beachtet. Alle Betroffenen bekommen demnächst Post der Bußgeldbehörden. Zehn Mal mussten Kraftfahrer ihre Fahrzeuge stehen lassen, da technische Mängel vorlagen. Bei den Präventionsmaßnahmen konnten insgesamt 223 Berufskraftfahrerinnen und -fahrer erreicht werden. Schwerpunkte bei den Aufklärungsmaßnahmen waren insbesondere die Themen Lenk- und Ruhezeiten, technischer Zustand der Fahrzeuge und die Ladungssicherung.

