Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Säubrennerkirmes am Montag

Wittlich (ots)

Beständiges, angenehmes Wetter lockte am Kirmesmontag zahlreich Kirmesgäste nach Wittlich, um den Kirmesausklang zu feiern. Der Rummelplatz war gut besucht. In der Neustraße und am Marktplatz war aufgrund der Vielzahl von Besuchern zeitweise kein Durchkommen. Aus polizeilicher Sicht kann ein positives Fazit für den Kirmesmontag gezogen werden: Es wurden keinerlei Sachverhalte bekannt, die ein polizeiliches Einschreiten erforderlich machten.

