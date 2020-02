Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Rettungskräfte angegangen

Achern (ots)

Was eine 50-Jährige am Dienstag dazu bewegte, einen im Einsatz befindlichen Rettungsdienstmitarbeiter am Adlerplatz anzugehen, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Gegen 17:50 Uhr befand sich die Besatzung eines Rettungswagens wegen eines offenbar hyperventilierenden Mädchens auf offener Straße im Einsatz, als die 50 Jahre alte Frau den Rettungssanitäter an dessen Kleidung packte, aufs Übelste beleidigte und ihn erheblich bei seinen Hilfemaßnahmen behinderte. Die Tatverdächtige entfernte sich im Anschluss in Richtung einer Gaststätte, konnte aber durch die alarmierten Beamten aus Achern aufgefunden werden. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Überdies stellte sich heraus, dass die Verdächtige offenbar in keinem Verhältnis zu dem Mädchen stand. Wegen Beleidigung und der Behinderung Hilfeleistender muss sich die Frau nun einem Strafverfahren stellen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell