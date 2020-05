Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Dühren/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim-Dühren/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmittag in die Firmenräumlichkeiten eines metallverarbeitenden Betriebs im Sinsheimer Ortsteil Dühren ein. Die Einbrecher schlugen ein Fenster an der Gebäudeseite des Betriebs in der Straße "Am Leitzelbach" ein, nachdem sie zuvor vergeblich versucht hatten, es aufzuhebeln. Im Inneren des Gebäudes nahmen die Unbekannten zwei Geldkassetten mit Bargeld an sich, öffneten ein Fenster, das einen einfacheren Ausstieg zuließ, und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell