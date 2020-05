Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Nach rücksichtslosem Überholmanöver Zeugen gesucht!

Heidelnerg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag überholte ein bislang Unbekannter mehrere Fahrzeuge In der Neckarhelle von Heidelberg kommend in Richtung Ziegelhausen - dabei gefährdete dieser eine entgegenkommende Familie. Der Zeuge fuhr um 15:15 Uhr mit seiner Familie als er kurz nach der Einmündung Haarlasweg auf einen entgegenkommenden schwarzen VW T 6 aufmerksam wurde. Dieser überholte bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit in dem unübersichtlichen Kurvenbereich mindestens fünf Fahrzeuge am Stück. Letztlich war der Zeuge gezwungen eine Vollbremsung einzuleiten und nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der VW-Fahrer, ein Mann im Alter von 35-50 Jahren mit dunklen kurzen Haaren, fuhr weiter ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord haben die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und suchen nach Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben, ebenfalls gefährdet wurden oder Hinweise zum Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter 06221 45690 zu melden.

