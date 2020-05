Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagvormittag verursachte ein 27-Jähriger auf der Kreuzung Handelsstraße und Seestraße einen Verkehrsunfall. Als er um 11:10 Uhr in zu weitem Bogen abbog, stieß er mit seinem Mercedes gegen den Pkw eines 48-Jährigen und verursachte dabei einen Schaden von mindestens 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr gleich darauf in Richtung Seestraße und ging zunächst flüchtig. Eine Fahndung nach dem 27-Jährigen und seinem Mercedes verlief zunächst erfolglos. Der 48-Jährige wurde wenig später selbst auf den Flüchtigen aufmerksam und alarmierte erneut die Polizei. Bei einer anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz in der Handelsstraße wurde festgestellt, dass der junge Mann in der Zwischenzeit versucht hatte mit Klebeband den Unfallschaden an seinem Mercedes wenig fachmännisch zu reparieren. Ein Alkoholtest ergab über 2,4 Promille beim Unfallverursacher, der sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehrs strafrechtlich verantworten muss.

