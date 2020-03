Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatzfahrzeuge verunglückt; Brandstiftung; Vorfahrtsberechtigten übersehen, Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Einsatzfahrzeuge verunglückt

Auf mehrere zehntausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Rommelsbacher Straße entstanden ist. Zwei Streifenwagen waren gegen 5.40 Uhr auf der Rommelsbacher Straße mit Sonder- und Wegerechten zu einem dringenden Einsatz unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in die Mittnachtstraße kam der 29-jährige Fahrer des ersten Wagens zu weit nach rechts, wodurch es zur einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurden beide Autos von der Fahrbahn abgewiesen. Der zweite Streifenwagen einer 24-jährigen Fahrerin prallte zunächst gegen einen Stromverteilerkasten und den Kasten der Ampelsteuerung, bevor er an einer Betonwand zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Durch den Schaden am Verteilerkasten kam es an den umliegenden Gebäuden zu Stromausfällen, die von Mitarbeitern des Versorgungsunternehmens im Laufe des Vormittags wieder behoben werden konnten. (cw)

Esslingen (ES): Brand in Tiefgarage gelegt

Zu einem nicht alltäglichen Brand sind am Montagmorgen die Rettungskräfte in die Plochinger Straße in Oberesslingen ausgerückt. Kurz nach 7.30 Uhr wurde in einer Arztpraxis Rauchgeruch wahrgenommen und von dort aus die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten eine Wand in der Praxis aufbrechen, um den dahinterliegenden Brand zu löschen. Durch das abfließende Löschwasser, das in der Tiefgarage herauskam, konnte der Brandherd lokalisiert werden. Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Tiefgarage Lammgarten eine Dehnungsfuge aus Silikon entfernt und das dahinterliegende Füllmaterial entzündet. Dieses glühte im Anschluss vor sich hin und breitete sich nach oben zu den Arztpraxen aus. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Vorfahrtsberechtigten übersehen

Beim Ausfahren von einem Grundstück in die Vordere Straße hat ein 35-Jähriger am Montagmorgen einen Renault Twingo übersehen. Der Mann wollte gegen 9.30 Uhr mit seinem VW Polo über den Gehweg hinweg in die Fahrbahn einbiegen und übersah dabei den in Richtung Holzmaden fahrenden Renault. Dessen 80 Jahre alte Fahrerin hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Renault seitlich gedreht und prallte gegen einen geparkten Mercedes, bevor er auf der Fahrbahnmitte zum Stehen kam. Während der Polo-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf knapp 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Jalousien beschädigt (Zeugenaufruf)

Auf etwa 2.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte über das vergangene Wochenende an der Schule in der Steinachstraße angerichtet haben. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, acht Uhr, wurden an den Fenstern des Gebäudes zahlreiche Durchziehschnüre an den Jalousien mutwillig abgetreten oder herausgerissen. Zudem wurden im Tatortbereich zahlreiche leere Bier- und Wodkaflaschen sowie anderer Müll aufgefunden, was den Verdacht nahelegt, dass sich Unbefugte auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07433/264-0 um Hinweise. (cw)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell