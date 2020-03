Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Unfälle (Zeugenaufruf), Brände, Bedrohung mit Messer, Auseinandersetzung, GOA-Party-Kontrolle

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Schillerstraße ist in der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis Samstag, 09.30 Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über die Türe Richtung Pausenhof Zutritt in den Vorraum der Schule. Von dort aus gelangte er gewaltsam in das Büro des Hausmeisters und durchwühlte dieses. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand jedoch nichts. Ob der Täter bei seiner Tat gestört wurde ist nicht bekannt. An der Eingangstüre sowie an einer Glasscheibe entstand ein hoher Sachschaden.

Gomadingen (RT): Unfall nach riskantem Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Überholmanöver am Samstagmittag auf der Landesstraße 230 zwischen Offenhausen und Kohlstetten sucht das Polizeirevier Münsingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 38-jähriger Lenker eines Peugeot gegen 13.10 Uhr auf der L 230 in Fahrtrichtung Offenhausen unterwegs. Vor einer langgezogenen Rechtskurve überholte er trotz Gegenverkehr und bestehendem Überholverbot einen Lkw. Der 38-Jährige beendete den Überholvorgang trotz eines entgegenkommenden Fahrzeuges, wobei es beim Wiedereinscheren zur Kollision zwischen seinem Peugeot und dem Lkw kam. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise noch vor Ort einbehalten. Das Polizeirevier Münsingen bittet den bislang unbekannten Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges, welcher seine Fahrt ohne Anzuhalten fortsetzte, sich unter der Telefonnummer 07381/93640 zu melden.

Kirchheim unter Teck (ES): Hasenstall in Brand geraten

Ein Hasenstall ist in der Nacht zum Sonntag in der Wollmarktstraße durch eine vergessene Kerze in Brand geraten. Eine 45-jährige Frau fütterte in den späten Abendstunden ihre in einem Stall auf dem Flachdach eines Nebengebäudes untergebrachten Hasen. Durch eine aufgrund der Dunkelheit mitgeführte und anschließend vergessene brennende Kerze geriet der Stall im Laufe der Nacht in Brand. Das Feuer wurde durch den Lebensgefährten gegen 4 Uhr bemerkt und bis auf wenige Glutreste gelöscht. Für die vier Hasen kam diese Hilfe allerdings zu spät. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim, welche mit 7 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften anrückte, löschte die letzten Brandherde ab. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 bis 1.000 Euro, ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Ostfildern-Nellingen (ES): Bedrohung mit Messer

Im Bereich eines Schnellrestaurants in der Felix-Wankel-Straße ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgrund eines stark betrunkenen und aggressiven jungen Mannes zu einem Einsatz von mehreren Streifenwagen der Polizei gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 21-Jährige gegen 02.25 Uhr mit zwei Heranwachsenden im Alter von 18 und 19 Jahren in Streit geraten, in dessen Verlauf er ein mitgeführtes Klappmesser zog und zunächst den 19-Jährigen damit bedrohte sowie Stichbewegungen in seine Richtung ausführte. Der 18-Jährige wollte hierauf schlichtend eingreifen, was dazu führte, dass der Aggressor ihm einen Kopfstoß verpasste und auch diesen im weiteren Verlauf mit dem Messer bedrohte. Im Anschluss verließ der 21-Jährige die Örtlichkeit, konnte aber kurz darauf von einer Streife in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person konnten das Messer sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Neuffen (ES): Party läuft aus dem Ruder

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Samstagabend wegen einer ausufernden Party in der Bahnhofstraße gekommen. Eine 15-Jährige hatte ursprünglich über einen Messenger-Dienst ihren Freundeskreis zu der Party in ihrem Zuhause eingeladen. Offenbar wurde das Event aber über den Freundeskreis in diversen soziale Medien publik gemacht, was dazu führte, dass sich im Laufe des Abends eine Vielzahl an nicht eingeladenen Gästen in der Wohnung einfand, welche Alkohol tranken und sich zunehmend danebenbenahmen. Die Gastgeberin wusste sich schließlich nicht mehr zu helfen und alarmierte die Polizei, welche mit mehreren Streifen vor Ort kam und schließlich die Party beendete. Außer einer verschmutzten Wohnung, was vermutlich mehrere Stunden Aufräumen und Putzen zur Folge haben wird, hinterließen die ungebetenen Gäste eine beschädigte Hauseingangstür.

Köngen (ES): Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Am Samstagabend ist es gegen 21.00 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Christian-Eisele-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten hierbei insgesamt ca. 30-40 Jugendliche aneinander. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen umliegender Polizeireviere flüchteten die Jugendlichen in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der Fahndung konnten bei zwei Jugendlichen leichte Verletzungen festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Reichenbach an der Fils (ES): Unter Alkoholeinfluss mit Auto gegen Baum gefahren

Infolge alkoholischer Beeinflussung ist ein 60-jähriger Lenker eines Opel am frühen Sonntagmorgen um 02.15 Uhr im Ostweg gegen einen Baum gefahren. Auf Höhe einer Bushaltestelle kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall lösten die Airbags im Fahrzeug aus. Der unverletzte 60-Jährige verließ zunächst zu Fuß die Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Ein von den in der Zwischenzeit Alkoholtest ergab bei ihm einen vorläufigen Wert von über 1 Promille. Nach einer Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Am Pkw und Baum entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der nicht mehr fahrbereite Opel wurde abgeschleppt.

Wernau (ES): Gartenhütte abgebrannt

Eine oberhalb des Friedhofs Wernau gelegene Gartenhütte ist am Samstagabend abgebrannt. Gegen 21.50 Uhr bemerkte ein Zeuge das Feuer und verständigte die Polizei. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr Wernau, welche mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückt war, brannte die Gartenhütte vollständig ab. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Hechingen (ZAK): Kontrollen anlässlich GOA-Party

Anlässlich einer sogenannten GOA-Party in einer Diskothek in Hechingen wurden durch mehrere Beamte des Polizeireviers Hechingen im Umfeld gezielte Personenkontrollen der anreisenden Besucher durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. In allen Fällen wurden jeweils geringe Mengen an diversen Betäubungsmitteln mitgeführt, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Hechingen (ZAK): Mit Pkw ins Schleudern geraten

Auf der Bundesstraße 27 bei Hechingen ist es Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Pkw von der Fahrbahn abkam. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Hyundai die B 27 zwischen Hechingen-Mitte und Hechingen-Nord, als er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. In der Folge kam sein Fahrzeug zunächst nach rechts in den Graben ab, von wo aus es zurück auf die Fahrbahn schleuderte und zum Stillstand kam. Der 22-jährige Fahrer und sein ebenfalls 22-jähriger Beifahrer wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Sie blieben nach bisherigem Erkenntnissen jedoch unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai, an welchem ein wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe entstand, musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Hechingen vor Ort im Einsatz. Während der Unfallaufnahme wurde die B 27 in Fahrtrichtung Balingen kurzzeitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Robert Heinrich, Tel. 07121 942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell