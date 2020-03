Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Ladendiebe in Haft (Metzingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Metzingen (RT):

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Metzingen gegen eine 39-Jährige und deren 44-jährigen Komplizen. Den beiden rumänischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, am Samstag in zahlreichen Outletgeschäften in Metzingen Waren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen zu haben. Die Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei von einem Ladendetektiv alarmiert, nachdem er mehrere abgetrennte Preisetiketten in einer der Umkleidekabinen aufgefunden hatte. Firmeninterne Recherchen führten ihn auf die Spur der zwei Tatverdächtigen. Durch das Personal konnten die beiden noch vor dem Geschäft angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei den nachfolgenden polizeilichen Ermittlungen konnten im Fahrzeug der mutmaßlichen Tatverdächtigen weitere hochwertige Bekleidungsstücke aus mehreren Outlet-Stores aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu weiteren geschädigten Firmen dauern noch an.

Beide Tatverdächtige, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, wurden vorläufig festgenommen und am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. (sk)

