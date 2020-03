POL-RT: Sachbeschädigungen an Pkw; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brand von Mülltonne; Pkw-Aufbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Mindestens sieben Fahrzeuge sind in der Nacht zum Sonntag in der Reutlinger Wilhelm-Kuhn-Straße beschädigt worden. Eine Passantin bemerkte kurz vor sieben Uhr, dass an den Pkw die Außenspiegel abgetreten waren und verständigte daraufhin die Polizei. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 2.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Reutlingen (RT): In Friseursalon eingebrochen

In einen Friseursalon in der Reutlinger Innenstadt ist in der Zeit von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag 10.20 Uhr, eingebrochen worden. Über eine Nebentür verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten des Geschäfts in der Burgstraße. Der Unbekannte erbeutete etwas Wechselgeld sowie ein Sparschwein mit Trinkgeld. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Trochtelfingen (RT): Biker gestürzt

Mit schweren Verletzungen, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte, ist ein 50-jähriger Biker am Sonntagmittag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann war mit seiner Suzuki gegen 13.20 Uhr auf der Straße Beim Käppele unterwegs und verlor wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über die Maschine. Er kippte in der Folge auf die rechte Seite und verletzte sich schwer. Den Sachschaden an dem Zweirad beziffert die Polizei auf rund 1.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Verbotenes Rennen veranstaltet? (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen veranstaltet zu haben, ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen die Fahrer zweier hochmotorisierter Wagen, die am Sonntagmittag auf der B 10 auf Höhe der Anschlussstelle Oberesslingen aufgefallen sind. Ein Lamborghini und ein Mercedes GTR, beide mit Esslinger Kennzeichen, waren dort gegen 12.15 Uhr unterwegs. Die Fahrer sollen auf den beiden Spuren nebeneinander gefahren, zunächst leicht abgebremst und dann mit hoher Beschleunigung in Richtung Stuttgart gefahren sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (cw)

Owen (ES): Gartenhütte, Bauwagen und Wohnwagen aufgebrochen

In eine Gartenhütte, einen Bauwagen und in einen Wohnwagen auf einem Grundstück in der Beurener Straße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende, zwischen Freitag und Sonntagmittag, eingebrochen. Zunächst versuchte der Einbrecher mit brachialer Gewalt in den Bauwagen zu gelangen, was augenscheinlich aber nicht gelang. Anschließend brach er die Türe zu der Lagerhütte auf und durchsuchte das Innere. Gestohlen wurde hier nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Nachfolgend schlug der Einbrecher eine Scheibe am Wohnwagen ein. Als er so nicht in den Anhänger gelangte, wuchte er die Zugangstüre auf und durchsuchte ihn nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, ließ er eine Kettensäge der Marke Stihl AV 041 mitgehen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim (ES): Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

An mehreren Gartenhäusern und Geräteschuppen in der Hahnweidstraße hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu schaffen gemacht. Nach derzeitigen Erkenntnissen drang der Einbrecher zwischen 18 Uhr und elf Uhr in der Kleingartenanlage "Herdsteiger Seen" gewaltsam in acht Grundstücke ein, brach dort die Gartenhäuser auf und ließ mehrere Garten- und Elektrogeräte mitgehen. Der Wert des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch nicht bekannt. Zum Abtransport des Diebesguts wurde vermutlich eine Schubkarre verwendet. (sk)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Imbiss eingestiegen

Leer aus ging ein Einbrecher, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Imbisswagen am Flughafen eingebrochen ist. Zwischen 18 Uhr und zehn Uhr drang der Unbekannte gewaltsam in den Imbiss im Bereich des Parkplatzes P5 ein. Anschließend brach er eine Kasse auf, welche jedoch ohne Inhalt war. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. (sk)

Kirchheim/Teck (ES): Einbruch in Shisha Bar

Im Laufe des Sonntags ist in eine Shisha Bar in der Steingaustraße eingebrochen worden. Zwischen vier Uhr und 12.30 Uhr hebelte ein Unbekannter eine Eingangstür des Gebäudes auf und machte sich anschließend ebenso gewaltsam an zwei Geldspielautomaten zu schaffen. Er entwendete das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchtete danach unerkannt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Papiermülltonne in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagmorgen eine Papiermülltonne in Echterdingen in Brand geraten. Anwohner bemerkten kurz nach acht Uhr Rauch vor einem derzeit unbewohnten Reihenhaus in der Ernst-Lehmann-Straße aufsteigen und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen hatten die Flammen auf vor dem Gebäude gelagerte Gegenstände übergegriffen. Die Feuerwehr, die mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt war, konnte den Brand jedoch rasch löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Dußlingen (TÜ): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen entstanden. Eine 30-Jährige war um 4.15 Uhr mit einem Mercedes Viano auf der K 6901 von Gomaringen herkommend in Richtung Dußlingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von zirka 50 Metern die dortige Leitplanke. Der Transporter war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Radfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 80-jährige Radfahrerin am Sonntagnachmittag bei der Kollision mit einem Pkw erlitten. Die Seniorin fuhr gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pedelec den gemeinsamen Fuß- und Radweg der Mössinger Straße entlang und wollte die einmündende Marienstraße offenbar geradeaus überqueren. Dabei stieß sie mit dem VW Tiguan eines 59 Jahre alten Mannes zusammen, der aus der Marienstraße kommend nach links in die Mössinger Straße abbog. Nach der Kollision kam die Radfahrerin zu Fall. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. (mr)

Dußlingen (TÜ): Fensterscheibe eingeworfen

Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt hat das Polizeirevier Tübingen nach dem Einbruch in ein Schulgebäude in der Straße Kugelwörth eingeleitet. In der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, warf der Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und drang in einen der Unterrichtsräume vor. Ob er bei seiner anschließenden Suche nach Wertgegenständen auch Beute machte, steht noch nicht fest. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. (mr)

Tübingen (TÜ): Auto aufgebrochen

Einen in der Steinlachallee geparkten Kia hat ein Unbekannter am Sonntagabend aufgebrochen. Zwischen 19.45 Uhr und 19.55 Uhr schlug der Täter eine Scheibe an dem Wagen ein und durchsuchte den Innenraum. Da dort aber weder Wertsachen oder sonstige Gegenstände abgelegt waren, dürfte der Unbekannte ohne Beute geblieben sein. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bisingen (ZAK): Unachtsam über die Straße gerannt

Schwer verletzt wurde ein 19 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen in der Bahnhofstraße ereignet hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Heranwachsende gegen 6.45 Uhr auf der Goethestraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Um den einfahrenden Zug noch zu erwischen, rannte er ohne auf den Verkehr zu achten und ohne langsamer zu werden über die dort schwer einsehbare Bahnhofstraße. Ein 55-Jähriger, der mit seinem VW Caddy aus Richtung Ortsmitte heranfuhr versuchte noch, durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden. Trotzdem wurde der Fußgänger von dem Fahrzeug erfasst, aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen nachfolgend zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am VW wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Dotternhausen (ZAK): Mit Fahrzeug überschlagen

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen erlitten. Der 26-Jährige befuhr mit seinem 5er BMW kurz nach vier Uhr die L 442 von Roßwangen herkommend in Richtung Dotternhausen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer mit seinem Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss fuhr er mehr als 50 Meter durch den Grünstreifen, prallte gegen eine Dohle und überschlug sich. Nach weiteren 55 Metern kam der Pkw auf einem Acker auf der Seite liegend zum Endstand. Der junge Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An dem BMW war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. An dem Auto hatte es den Motorblock samt Vorderachse und Getriebe aus dem Chassis gerissen. Das Fahrzeugwrack musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr mit neun Einsatzkräften und einem Fahrzeug an die Unfallstelle aus. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme für zwei Stunden komplett gesperrt. (ms)

Hechingen (ZAK): Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Fahrzeuginsassen sind bei einem Auffahrunfall am Sonntagvormittag leicht verletzt worden. Ein 58-Jähriger war um 9.45 Uhr mit einem Peugeot 206 auf der Gammertinger Straße in Richtung B 27 unterwegs. Seinen Angaben nach bremste er wegen einer Taube, die sich auf der Fahrbahn befand, abrupt ab. Eine nachfolgende, 55 Jahre alte Lenkerin eines VW Touran konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Peugeot auf. Dessen Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. (ms)

