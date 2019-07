Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Alkoholisiert Unfall verursacht

Nordhorn (ots)

Gestern Nachmittag ist es auf der Veldhauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei junge Männer wurden dabei leicht verletzt.

Der 20-jährige Fahrer war in Richtung Nordhorn unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen PKW verlor und in den Straßengraben fuhr. Anschließend prallte er gegen mehrere Bäume. Er und sein 22-jähriger Mitfahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich um die verletzten Personen. Der Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,66 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Ein dritter Insasse flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung und konnte auch im Anschluss nicht angetroffen werden.

Bereits vor dem Unfall ist es zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen, als der Fahrer in einer unübersichtlichen Kurve einen PKW überholte.

