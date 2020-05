Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Winnweiler (ots)

Am 30.05.2020 gegen 12.30 Uhr kam es auf der Landstraße 390 in Höhe der Leithöfe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW-Golf samt Wohnanhänger und einem entgegenkommenden nicht bekannten anderen PKW. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge stießen hierbei zusammen, am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer hielt zunächst an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hierbei soll es sich laut dem Geschädigten um einen dunklen SUV gehandelt haben.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Telefonnummer 06361-9170.|pirok

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell