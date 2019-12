Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Spielhalle

Kevelaer (ots)

Am Montagmorgen in der Zeit von 01:30 Uhr bis 05:40 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Spielhalle am Gewerbering in Kevelaer ein. Die Täter hatte zuvor ein Holztor neben dem Spielhallengebäude aufgebrochen und waren so in den rückwärtigen Bereich des Gebäudes gelangt. Dort durchbrachen sie gewaltsam eine Kalk-Sandsteinwand und gelangten so in das Innere der Spielhalle. In den Räumlichkeiten der Spielhalle brachen die Täter mit massiver Gewalt einen Geldwechselautomat auf. Die Täter flüchteten vermutlich über ein Fenster der Damentoilette in unbekannte Richtung. Zur Höhe des Sachschadens und der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo in Goch unter Telefon 02823-1080

