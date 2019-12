Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Auch an den Weihnachtstagen im Dienst: Landrat Wolfgang Spreen dankt den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten

Bild-Infos

Download

Emmerich (ots)

In diesem Jahr fand der schon zur Tradition gewordene Besuch von Landrat Wolfgang Spreen an Heiligabend bei der Polizeiwache Emmerich statt. Herr Spreen richtete seinen Dank, stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde Kleve, an die Polizeibeamtinnen und -beamten Ralf Hartmann, Leon Lamers, Maike Lindemanns, Maja Manger und Holger Tenhaft. Bei Kaffee und Plätzchen überreichte der Landrat zudem kleine Weihnachtspräsente. Den Weihnachtsgrüßen schlossen sich der stellvertretende Abteilungsleiter Polizei, Jürgen Mundi, der Direktionsleiter Uwe Lottmann und der Leiter der Wache Emmerich, Frank Wietharn an. Wir wünschen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest!

