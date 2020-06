Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ungebetene Gäste, Sachbeschädigung an Wohnwagen in Altenglan/Mühlbach

Altenglan/Mühlbach (ots)

In der Zeit von Samstag, 30.05.2020 ab 20:00 Uhr, bis Sonntag, 31.05.2020 bis 15:00 Uhr, betrat/en bislang unbekannte/r Täter das Grundstück Genickel (Richtung Kellerhäuschen) in Altenglan/Mühlbach. Dort wurde ein abgestellter Wohnwagen betreten und vermutlich zur Übernachtung genutzt. Noch dazu wurde die Heckscheibe des Caravans zerstört. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch/Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Wer kann Hinweise zum Täter/ den Tätern geben? Mitteilungen bitte an die Polizei Kusel unter 06381 - 919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Polizeidirektion Kaiserslautern

