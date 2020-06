Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beeinträchtigung des Straßenverkehrs

Glan-Münchweiler (ots)

"Einrichtungsgegenstände fliegen auf die Straße" - so die Mitteilung, welche am Pfingstsamstag um 10.30 Uhr die Polizei Kusel erreicht. Tatsächlich konnten sich die einschreitenden Polizeibeamten davon überzeugen, dass aus einem Anwesen in der Straße "Bettenhausen" wahllos Haushaltsgegenstände auf die Fahrbahn geworfen wurden. Darunter befand sich offenbar auch ein Behältnis mit öliger Flüssigkeit, wodurch sich ein Schmierfilm auf der Fahrbahn bildete. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls; "Mussten Verkehrsteilnehmer den Wurfgeschossen ausweichen ?" "Gerieten insbesondere Zweiradfahrer durch die rutschige Fahrbahn in Gefahr ?" | pikus

