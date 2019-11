Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

Zwei bislang unbekannte Einbrecher hebelten am 08.11.2019, gegen 17:45 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Straße Nette auf und gelangten so ins Haus. Beim Auftreten einer weiteren Tür im Haus löste die Alarmanlage aus; zufälligerweise zur gleichen Zeit kehrten die Eigentümer zurück nach Hause und nahmen den Alarm wahr. Die Eigentümer konnten zwei männliche Personen sehen, die zu Fuß durch den Garten in Richtung An der Henkenmühle flüchteten. Im Haus wurde nichts durchsucht und entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen.

