POL-RT: Auseinandersetzung am ZOB; Einbruch in Firma; Segelflieger verunglückt; Brand in Waschküche; Von der Fahrbahn abgekommen

Auseinandersetzung am ZOB

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und mehreren Jugendlichen ist es am späten Dienstagnachmittag auf dem Reutlingen ZOB gekommen. Ersten Ermittlungen nach belästigte der 46-Jährige kurz nach 17.30 Uhr zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen. Da sich diese nicht zu helfen wussten, mischten sich drei Jungs vom gegenüberliegenden Bussteig ein und schrien den Mann an. Der 46-Jährige ging daraufhin zu den Jugendlichen hinüber, zog sich seine Jacke aus und ging auf einen 17-Jährigen los. Dieser setzte sich mit Hilfe seiner beiden Freunde zur Wehr. Bei der anschließenden Auseinandersetzung zog sich der Erwachsene erhebliche Gesichtsverletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss um den Verletzten. Die Ermittlungen zur Ursache und dem genauen Hergang der Schlägerei dauern an. (ms)

Reutlingen (RT): In Firma eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Unternehmen in der Schießwieslenstraße ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Aus dem Inneren entwendeten sie, offenbar unter Zuhilfenahme einer Flex, den Inhalt eines Tresors und mehrerer Münzgeldkassetten. Über den Wert Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 6.000 Euro belaufen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/ 942- 3333 um Zeugenhinweise. (rn)

Hülben (RT): Segelflugzeug verunglückt

Ein Segelflugzeug ist am Dienstagnachmittag bei einer Notlandung verunglückt. Ein 43-jähriger Pilot führte im Rahmen seiner Ausbildung einen Alleinflug durch und war mit einem Segelflugzeug am Flugplatz Hahnweide gestartet. Ersten Ermittlungen nach musste er kurz vor 16 Uhr aufgrund plötzlich auftretenden Starkregens in der Nähe eines Landgasthauses bei Hülben eine sogenannte Außenlandung vornehmen. Im Verlauf des Landevorgangs touchierte die Tragfläche des Flugzeugs den Boden und prallte in der Folge mit dem Rumpf in eine Böschung des Wiesengeländes. Im Anschluss drehte sich die Maschine und kam auf dem Fahrgestell zum Stehen. Der Pilot zog sich Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem Segelflugzeug war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro entstanden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde über das Unglück unterrichtet. (ms)

Neuhausen/ Fildern (ES): Brand in Waschküche

Möglicherweise eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe hat am frühen Mittwochmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in Neuhausen geführt. Kurz vor zwei Uhr lösten die Rauchmelder einer Flüchtlingsunterkunft in der Mörikestraße aus. Noch bevor die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften angerückt war, hatten die Bewohner selbst einen brennenden Müllbeutel in der Waschküche bereits gelöscht. Ein Schaden war dabei nicht entstanden. (rn)

Kusterdingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren haben zwei Fahrzeuginsassen am Dienstagnachmittag einen Frontalaufprall mit einem Baum überstanden. Eine 26-Jährige war gegen 15.20 Uhr mit einer Mercedes E-Klasse auf der B 28 in Richtung Reutlingen unterwegs. Unmittelbar nach der Anschlussstelle Jettenburg verlor die Fahrerin aufgrund eines Fahrfehlers auf regennasser Fahrbahn in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam im Anschluss von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 100 Metern gegen den Baum. Ersten Erkenntnissen nach waren die Fahrerin und ihre Beifahrerin ohne größere Verletzungen geblieben. Sie wurden jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr Kusterdingen an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

