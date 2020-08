Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Sportler bestohlen; Einbrecher festgenommen; Erfolgreiche Vermisstensuche

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten. Ein 33-Jähriger war mit einem Ford Transit kurz vor 19 Uhr auf der L 252 von Böhringen herkommend unterwegs. Zeugenangaben nach hielt der Fahrer an der Kreuzung mit der B 465 zunächst an. Im Anschluss wollte er die Bundesstraße geradeaus in Richtung Donnstetten überqueren. Beim Anfahren übersah er den 53 Jahre alten Motorradfahrer, der mit seiner Kawasaki von der B 28 kommend in Richtung Lenningen unterwegs war. Der Verletzte musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 8.000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

Riederich (RT): Fußgängerin schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag bei Riederich eine Fußgängerin schwer verletzt worden ist. Ein bislang unbekannter Sattelzug-Lenker war kurz vor 14 Uhr auf der L 374 am Ortsende von Riederich in Richtung Mittelstadt unterwegs. Er hielt auf dem Linksabbiegestreifen zur Robert-Bosch-Straße an. An dem stehenden Sattelzug fuhr ein 29-Jähriger mit einem Lkw samt Anhänger rechts auf der Geradeausspur vorbei. Zu der Zeit überquerte eine 72-jährige Fußgängerin die Landesstraße von der Robert-Bosch-Straße herkommend. Trotz einer Vollbremsung erfasste der 29-Jährige die von links, vor dem stehenden Sattelzug laufende Seniorin. Durch die Kollision wurde sie auf die Fahrbahn gestoßen und schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere der bislang unbekannte Sattelzug-Lenker, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (ms)

Engstingen (RT): Brand eines Holzschuppens

Noch ungeklärt ist die Ursache des Brandes eines Holzschuppens, der in der Nacht zum Donnerstag zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte im Mühlweg geführt hat. Gegen 0.30 Uhr entdeckte ein Zeuge die Flammen und wählte den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten an dem mittlerweile in Vollbrand stehenden Holzschuppen, konnte ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Scheune allerdings nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen zuvor mehrere Jugendliche am Abend noch in dem Holzschuppen gefeiert haben. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Sportler bestohlen

Mehrere Sportler sind am Mittwochabend von einem Dieb bestohlen worden, der sich während eines Testspiels in der Umkleidekabine des Sportvereins zu schaffen machte. Der Unbekannte schlich sich zwischen 19 Uhr und 20.45 Uhr in eine Kabine auf der Sportanlage in der Max-Eyth-Straße. Aus den Sporttaschen entwendete der Dieb mehrere hundert Euro und mehrere Fahrzeugschlüssel. Die dazugehörigen, auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Pkw durchsuchte der Täter ebenfalls und entwendete nochmals einen kleineren Bargeldbetrag. Anschließend ließ er die Fahrzeugschlüssel auf dem Parkplatz zurück und flüchtete. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Nach Einbruchsversuch festgenommen

Nachdem er versucht hatte, in ein Lokal in der Bahnhofstraße einzubrechen, haben Polizeibeamte am frühen Donnerstagmorgen einen 22-Jährigen festgenommen. Gegen 2.40 Uhr gelangte der 22-Jährige mit einem bislang unbekannten Komplizen über eine eingeschlagene Türverglasung in das Innere des Lokals. Dabei wurde er von einer Anwohnerin entdeckt, die umgehend einen Notruf absetzte. Während sein Komplize zwischenzeitlich geflüchtet war, gelang es den eingesetzten Beamten, den 22-Jährigen noch am Tatort vorläufig festzunehmen. Gegen die Festnahme wehrte sich der Einbrecher so heftig, dass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Entwendet hatte er nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der 22-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Vormittags wieder auf freien Fuß entlassen und bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an. (rn)

Baltmannsweiler (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Junge bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Hohengehren erlitten. Der Elfjährige befuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem Kinderrad den Verbindungsweg von der Friedrich-Greiner-Straße herkommend in Richtung Pfarrstraße. Auf Höhe der Schulstraße wollte das Kind die Pfarrstraße geradeaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW Passat eines 50 Jahre alten Mannes. Der Junge wurde von seinen Eltern in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.500 Euro. (ms)

Lenningen (ES): Jugendlicher Radfahrer schwer verunglückt

Schwerste Verletzungen hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Van am Mittwochnachmittag bei Unterlenningen erlitten. Der 17-Jährige befuhr um 16.50 Uhr mit seinem Trekking-Pedelec einen geteerten Feldweg vom Sattelbogen herkommend in Richtung Engelhofstraße bergabwärts. Mit hoher Geschwindigkeit näherte er sich einer Rechtskurve, obwohl ihm die Sicht des Streckenverlaufs durch den Bewuchs verhindert war. In der Kurve kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito eines 50 Jahre alten Mannes. Der Jugendliche musste mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Brand im Labor

Zu einem kleineren Brand in einem Labor auf dem Universitäts-Gelände in der Tübinger Nordstadt mussten am Mittwochabend Feuerwehr und Polizei ausrücken. Gegen 20.45 Uhr ging ein Brandmeldealarm aus einem Gebäude in der Straße Auf der Morgenstelle ein. Die Feuerwehr fand den Brand in einem Labor der Biologie im Untergeschoss. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich ein Müllbeutel mit alten Reagenzgläsern entzündet. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen nach war ein Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro entstanden. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. (ms)

Albstadt (ZAK): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mit zahlreichen Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und mit Unterstützung der Polizeihundestaffel und der Rettungshundestaffel hat die Polizei am Mittwochabend nach einer vermissten 79-Jährigen gesucht. Ein Angehöriger hatte gegen 21.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem die als orientierungslos geltende Dame gegen 19.30 Uhr ihre Wohnung verlassen hatte und bislang nicht zurückgekehrt war. Eigene Suchmaßnahmen waren bislang erfolglos geblieben. Im Verlauf der Suchmaßnahmen ging ein Hinweis eines Verkehrsteilnehmers ein, nachdem die Vermisste kurz vor zwei Uhr durch Beamte des Polizeireviers Balingen auf der Schömberger Straße zwischen Balingen-Endingen und Erzingen wohlbehalten angetroffen werden konnte. Sie wurde anschließend vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. (rn)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell