POL-OG: Rastatt - Handfester Disput

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Die genauen Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen im Bereich des Bahnhofs sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt. Ein Zeuge wählte gegen 3.30 Uhr den Notruf und teilte mit, dass es am Vorplatz zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Die angerückten Streifenbesatzungen konnten vor Ort lediglich einen verletzten 28-Jährigen antreffen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung konnte dieser zu jenem Zeitpunkt keine Angaben zu der vorangegangenen Auseinandersetzung machen. Seine Verletzungen deuteten jedoch darauf hin, dass er möglicherweise mit einem harten Gegenstand attackiert wurde. Er wurde zur weiteren Versorgung durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Ermittler versuchen nun, die genauen Hintergründe des Vorfalls zu durchleuchten. Möglicherweise stehen zwei noch unbekannte Männer, einer mit Glatze und der zweite mit einer Narbe im Gesicht, mit der Tat in Verbindung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07222 761-120 entgegengenommen.

