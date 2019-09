Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher unterwegs

Wolfstein (ots)

Unbekannte Täter brechen im Zeitraum vom 06.09.2019 bis 09.09.2019 in zwei Werkstatträume in Wolfstein in der Rossbacher Straße ein. In einem Fall schnitten die Täter mit einem Schneidwerkzeug ein Vorhängeschloss auf. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeit und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge.

Im zweiten Fall gelangten die Täter vermutlich durch einen Unterstand in die nicht verschlossene Werkstatt. Dort entwendeten die Diebe ebenfalls mehrere Werkzeuge. Mögliche Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell