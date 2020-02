Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Handfeste Auseinandersetzung

Muggensturm (ots)

Nach einem handfesten Streit am Montagnachmittag in der Schefflerstraße haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Ein 51 Jahre alter Mann geriet gegen 16.30 Uhr in einem Anwesen mit einem jungen Paar aneinander. Hierbei soll der 51-Jährige von dem 32-Jährigen einen Faustschlag verpasst bekommen und sich hierdurch verletzt haben. Hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes brachten den Leichtverletzten in ein örtliches Krankenhaus. Die Hintergründe des Disputs dürften in einem angespannten Mietverhältnis zu suchen sein.

