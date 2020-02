Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, A5 - Diesel abgepumpt

Lahr (ots)

Während der Fahrer eines Sattelzugs in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einem Parkplatz an der A5 bei Kürzell in seinem Führerhaus geschlafen hatte, machten sich Unbekannte an seinem Tank zu schaffen. Die Langfinger brachen den Deckel auf und pumpten anschließend rund 500 Liter Kraftstoff ab. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

