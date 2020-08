Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 52 Jahre alter Mann aus Ammerbuch-Entringen vermisst

Reutlingen (ots)

Ammerbuch (TÜ): Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht nach dem 52 Jahre alten Armin Schmid aus Ammerbuch-Entringen. Der Vermisste wurde zuletzt am Montagabend, gegen 18 Uhr, gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde eingesetzt wurden, verliefen bislang ergebnislos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss in Betracht gezogen werden, dass sich Herr Schmid in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Armin Schmid ist zirka 175 cm groß, hager und hat braune Augen. Über die Bekleidung des Vermissten liegen keine Erkenntnisse vor.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Kriminalpolizei Tübingen oder dem Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/9801-0, zu melden. (ms)

