Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schliekum - versuchter Einbruch

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Schliekum - (jb) Unbekannte versuchten am Montag, zw. 12.45 Uhr und 13.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Kreuzfeld einzudringen. In der kurzen Zeit, in der der Hausbesitzer das Haus verlassen hatte, versuchten die Täter das Schloss der Haustür zu überwinden, was jedoch misslang. Der Schaden am Schloss wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten dies der Polizei Sarstedt zu melden, Tel. 05066/9850.

