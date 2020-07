Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Bockenem gesucht

Hildesheim (ots)

Bockenem (els): Am 20.07.2020, zwischen 08:30 Uhr und 11:00 Uhr , ist es in der Straße Winkel in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigt vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der geparkte Citroen weist Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel auf. Der Gesamtschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell