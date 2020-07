Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschädigter zu Fahrraddiebstahl gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Die Polizei Hildesheim sucht einen Geschädigten, dessen Fahrrad am 10.07.2020 in der Straße Pepperworth Ecke Lüntzelstraße vermutlich entwendet wurde.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge beobachtete ein Zeuge am 10.07.2020, um kurz vor Mitternacht, zwei Männer aus dem Fenster seiner Wohnung. Mit der Äußerung sich ein Fahrrad holen zu wollen, begab sich einer der beiden an die o.a. Straßenecke, wo mehrere Fahrräder an Pollern abgestellt waren. Die Person hantierte mehrere Minuten an einem der Räder, wobei es so aussah, als ob der Mann am Schloss herummanipulierte. Anschließend nahm der Mann das Fahrrad an sich und beide Personen entfernten sich über die Straße Butterborn Richtung Stresemannstraße.

Die Polizei leitete nach Bekanntwerden eine Fahndung ein, die jedoch ergebnislos verlief.

Zu dem Fahrrad liegen keine Angaben vor.

Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

-Beide 55-60 Jahre alt

-175-180 cm groß

-Unrasiert

-Einer mit roter Jacke, einer mit schwarzer Jacke

Der mutmaßlich Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu einem Geschädigten geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

