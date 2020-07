Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(koe) Am Dienstag, den 21.07.2020 (Tatzeitraum von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr), wurde in Gronau in der Honitonstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten mit einem bislang nicht bekannten Tatwerkzeug ein bodentiefes Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Hauses. Es wurde kein Diebesgut entwendet. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, oder die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

