Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Graffity-Schmiererei in der Poissystraße

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter sprühten am frühen Sonntagmorgen, zwischen 01:00 und 02:00 Uhr, ein circa 4,5 x 1,5 Meter großes Graffity mit roter Farbe an eine Verbindungsmauer zwischen der Poissy und der Adlerstraße. Die Täter wurden von einer Zeugin beobachtet und flüchteten, nachdem die Frau aufmerksam geworden war. Es handelte sich um mehrere Personen mit Kapuzenpullovern. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell